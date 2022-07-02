Kayısı anıları ödüllendirilecek

25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hazırlıkları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından “Bir Umut Öyküsünde Tatlı Telaş” konulu hikaye yarışması düzenleniyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, “Bir Umut Öyküsünde Tatlı Telaş” konulu hikaye yarışma amacının Malatya’nın kültürünü, sanatını ve bütün değerlerini içeren bunların yanı sıra kayısıyı da öne çıkaran bir hikâye yarışması olduğu bildirildi. Esas amacının şehrin birlik beraberliği, dirlik düzeni ve dayanışması için olduğunu, şehrin tarihini, kültürünü, medeniyetini, geçmişteki yaşanmışlıklarını, günümüzde yaşanılanlarını ve gelecekte yaşanılacakları bir birlik atmosferi içerisinde ve yol istikrarı içerisinde gitmesini sağlamak olduğu da vurgulandı. Verilen bilgilerde ayrıca Malatya’yı değerlendirirken tarihi itibariyle insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif edildiğine ve medeniyetin inkişaf ettiği şehrimizde de medeniyetin nüvelerini festivallerde, kültür ve sosyal etkinliklerde ortaya çıkarıp temayüz ettirmemiz gerektiği ifade edildi. Bu hikaye yarışmasının de coğrafi işaret alan kayısısının hak ettiği değere ulaşması için kayısıyı kayısı tadında hikâyeye dökmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göreyarışmacıların, eserlerini en geç 18 Temmuz Pazartesi 2022 tarihinde saat 17.00’a kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına (İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi No:189 Büyükşehir Belediye Binası Karşısı Kat:2) teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca yarışmasonucunda dereceye giren yarışmacılardan birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ödül verileceği ve mansiyon olarak da 3 kişiye bin TL ödül verileceği ifade edildi.

Açıklamada detaylı bilgi almak isteyen yarışmacıların Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi, No:189 Büyükşehir Belediye Binası Karşısı Kat:2 adresinden, 0422 377 86 98 telefon numarasından veya [email protected] elektronik posta adreslerine başvurabilecekleri ifade edildi. (Bülten)