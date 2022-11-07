Kayısı ağaçlarındaki ballanma tehlikesi

Kılınç: Kurumalar meydana gelebilir

HÜSEYİN KOCAMAN

Kayısı ağaçlarında görülen ballanma üreticileri telaşlandırdı. Malatya her tarafında bulunan kayısı ağaçlarında ballanmanın görüldüğü ileri süren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılınç, bunun kayısı ağaçları için büyük bir tehlike olduğunu savunurken, bu konuda yetkililere çağrıda bulundu. Kılınç, “Eğer bu ağaçlara bakım yapılmazsa, ilaç atılmazsa çok aşırı sakızlanan ağaçlarda kurumalar meydana gelir” dedi.

Kayısı ağaçlarında oluşan ballanma (reçine, zamk, akıntı, sakızlanma) çiftçileri ve üreticilerini telaşlandırıyor. Bakteriyel kanser olarak nitelendirilen bu hastalığa bir an önce müdahale edilmezse, kayısıyı ağaçlarının kurumasına neden olabileceğini dile getiriliyor. Kayısı ağaçlarındaki ballanmanın kayısı için büyük bir tehlike arz ettiğini belirten ve BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılınç, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl mevsim değişiklikleri nedeniyle kayısı ağaçlarında bir sakızlanma olduğunu ifade eden Kılınç, bu sakınlanmanın önüne geçilmesi için çiftçilere uyarılarda bulunduklarını söyledi.

“BU YIL AĞAÇLARDA BAYAĞI BİR SAKIZLANMA OLDU”

“Bizim üreticiye tavsiyemiz sonbaharda mutlaka bordo bulamacı ilacı kullanmaları” diyen Kılınç, şunları kaydetti:

“Fakat bu ilacında büyük bir maliyeti olduğu için üreticimiz hem ilaç kullanımında hem de gübre maliyetinin yüksekliğinden dolayı ağaçlara yeteri kadar bakım yapamıyorlar. Üreticilerimizin ekonomik olarak ekonomik olarak. Biz de üreticilerimize tavsiyelerimizi yapıyoruz. Tabi maliyet ağır olduğu için bir kısım çiftçimiz ağaçlarına gerekli bakımı yapamıyorlar. Bu da ağaçlarının ömrünün kısalması neden oluyor. Dolayısıyla ağaçlarda hastalık olunca da hastalanan ağaç gerekli verim veremiyor ve ömrü kısalıyor. Bu yıl ağaçlarda bayağı bir sakızlanma oldu. Bunun sebebinin de stresten kaynaklandığı dile getiriliyor. Yani ağaçlar ilkbaharda iklim ve mevsim değişiklikleri nedeni ile bir stres yaşadı. Bu stresten sonra ağaç kendini kurtarmak için sakız bırakıyor. Bunun en büyük sebebi stres. Sakızlanma Malatya’nın her tarafında var hatta Malatya dışındaki ilçelerde de var. Bu kayısıyı bekleyen büyük bir tehlike. Eğer bu ağaçlara bakım yapılmazsa, ilaç atılmazsa çok aşırı sakızlanan ağaçlarda kurumalar meydana gelir.”

“BUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM”

Zirai ilaç yönünden de üreticilerin desteklemesi gerektiğini söyleyen Kılınç, “Zirai ilaçlara destek verilmediği gibi maliyetleri de son derece yüksek. Yani bir kayısı üreticisi almış olduğu ürünün parası ile o ağaca tam bir bakım yapamıyor. Çok aşırı yüksek maliyetler var. Gübre ve mazot zaten belli ama bu ilaçlar da mesela diğer ürünlerde yüzde 200-300 zam olmuşken geçen yıl, ilaçlarda yüzde 500’lere kadar çıkan aşırı zamlar var. Bunların önüne geçilmesi lazım. Biz her zaman söylüyoruz, eğer maliyetlerimizi düşürülürse üretimde daha başarılı oluruz. Ama maliyetler yüksek olunca her şeyi eksik kullanımından dolayı bu sefer ürün ve kalite kaybı ortaya çıkıyor. Onun için mutlaka gübre ve mazotta verilen desteklemenin ilaçlara da verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.