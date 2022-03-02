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Anasayfa / Asayiş / Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
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Eskişehir’de, arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz 26 Şubat günü arkadaşlarıyla birlikte gittiği Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki eğlence mekânından sabaha karşı 04.00 sıralarında sigarasının bittiğini ve almak için markete gideceğini söyleyerek ayrılan 51 yaşındaki Göktuğ Certel geri dönmedi. Ayrılırken ceketini, telefonunu ve araba anahtarını dahi yanına almadığı belirtilen Göktuğ Certel’in yakınlarının Eskişehir Asayiş Büro Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kameraların incelenmesi sonucunda Muttalıp bölgesinde görüldüğü tespit edilen kayıp şahsın arama çalışmaları yoğunlaştı. DAK, AFAD, AKUT ve OBAK ekiplerinin dün gece başlattıkları çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadığı, aramaların sürdürüleceği belirtildi.

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