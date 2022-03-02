kayıp şahıs 23 saat sonra bulundu

14,1033$% 1.49
15,7147€% 1.14
18,9302£% 1.86
870,38%0,18
1.416,00%-0,21
620026฿%2.09138
Muğla’nın Yatağan ilçesinde 28 Şubat’ta kayıp başvurusu yapılan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası 23 saat sonra sağ olarak bulundu.
Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan A.T. isimli vatandaşın yakınları Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Turgut Jandarma karakol ekiplerinin 23 saatlik arama çalışması sonrası A.T. isimli vatandaş evinden 24 kilometre uzaklıktaki Gökbel mevkiinde arazide bulundu. A.T.’nin zağlık durumunun iyi olduğu açıklandı
Datça’da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.