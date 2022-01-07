kayıp ihbarı verilen çocuk samanlıktan çıktı

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Manisa’nın Gördes ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 7 yaşındaki çocuk, yaklaşık 4 buçuk saat sonra jandarma ekiplerince evlerinin yakınlarındaki samanlıkta bulundu.
Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi’nde yaşayan Ö.K. (52), 7 yaşındaki oğlu M.A.K’nın dün saat 17.30 sıralarında evden habersizce ayrılması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine mahalleli ve jandarma ekipleri arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kayıp M.A.K, yaklaşık 4 buçuk saat sonra evlerinin yakınlarındaki bir samanlıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belietilen M.A.K. jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi. Oğullarına kavuşan aile büyük mutluluk yaşadı.
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