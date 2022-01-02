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Kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı

kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı
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Eskişehir’de ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Halil İbrahim Doğruk (54), dün öğle saatlerinde ava çıkmak için evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine; jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), ANDA Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri hızla bölgeye hareket etti. Gece başlayan arama çalışmaları sonucunda ekipler, sabah 09.30 sıralarında Numanoluk mahallesi Avlak mevkiinde Doğruk’un cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğruk’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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