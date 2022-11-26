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Kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu
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Kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Kayseri-Malatya karayolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşa yol kazaya neden oldu, yoldan çıkıp takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri – Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametine gitmekte olan C.Y.(48) sevk ve idaresindeki 09 ABV 151 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Araçta Bulunan sürücü ve D.Y.(16), Ş.N.Y.(21) yaralandı. Üç yaralı ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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