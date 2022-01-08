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Anasayfa / Asayiş / Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı

kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
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Bolu’da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe ve işyeri tabelalarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil merkezi Abant Tabiat Parkı’ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan Özlem Kayıkçı idaresindeki 34 EL 2924 plakalı Volvo marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe ve yol kenarındaki bir işyerinin tabelalarına çarptı. Kazada sürücü Özlem Kayıkçı hurdaya dönen araçta yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kayıkçı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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