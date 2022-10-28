KAYBETMEK KADER OLMASIN

Yeni Malatyaspor’un mevcut durumu, herkesin malumu olduğundan, tekraren bunları anlatmayalım. Bu takımın bu ligde yüzde bir tutunma şansı varsa, biz o yüzde biri zorlamak zorundayız. Git gide daha iyi futbol oynayan takım, mutlaka galibiyetler alacaktır. Bunun yanında sorunlarda yaşanacak. Fakat şunu unutmamalıyız, her oyuncu bizim için değerlidir. Her oyuncuda bu memleketin futboluna elinden geldiği kadar katkı vermelidir. Rahman Buğra Göztepe maçında penaltıyı atamadı. Dünyada ilk penaltı kaçıran futbolcuymuş gibi tepki göstermek yerine onu teselli etmek moral vermek taraftarın görevi değimlidir. Hasan hoca eğer bu kızgınlıkla oyundan alıp, seyircinin önüne attıysa hocalık adına büyük hata yapmıştır. Rahman Malatya’da futbolcu oldu. Eminim kendini toparlayacak, kartlar konusunda daha dikkatli olacak ve bu takıma olan vefasını gösterecektir.

Önceki hafta galibiyetle tanışmışken, iç sahada da artık galibiyetler gelsin diye düşünmüştük. Fakat bu maçın hikayesi öyle oluştu ki sonunda mağlubiyet yazıldı. Kadro tercihi doğal olarak hocanın, saygı duymak gerekir. Bu hafta beklerin hücuma katkı vermemeleri, hücumcuların etkisizliği, savunmada stoperlerin pozisyon hataları, hocanın tercihleri ve oyuna müdahaleleri, fena oynamadığımız maçın kaybedilmesine sebep oldu. İkinci yarıya mağlup çıkan takımımızın, beraberlik şansını penaltı ile değerlendirememesi ve sonrasında risk almaması bu sonucu getirdi. Geriye çekilen ve savunma yapan takıma kenar oyuncusu olmadan pozisyon üretmeye çalışmak çok zor, bunun olmadığını da gördük. Bu takım ha bir sıfır yenilmiş, ha iki, bu maçta üçlü savunmaya dönüp Awuku’yu kenarda kullansaydık, beraberlik için gereken golü, ihtimalde olsa zorlamış olurduk. Fakat skora razı bir anlayışla oynamaya devam ettik.

Oynadığımız her maçta elde ettiğimiz tecrübeyle, önümüze bakıp daha iyi işler yapmak için konsantre olmalıyız. Deplasmanda daha şanslı olduğumuzu düşünerekten, Altınordu maçından ümitli olduğumu söyleyebilirim. Umarım kazanırız ve içerde Gençlerbirliği’ ni yenersek artık daha umutlanırız.

Malatya Arguvan takımının bu kısır döngüden çıkabilmesi için, gerekirse değişime gitmesi gerekir. Futbolun doğasında olan değişimlerin zamanlamasını yapmak çok önemli. Geçen yıl Yeşilyurt Belediyespor’un düşüşünde bu zamanlamaların yapılamaması büyük etkendi. İç sahada son şans olarak görülecek Siirt Köy hizmetleri maçı, hoca için bence büyük bir şans. Bu hafta kazan be hocam.

Balda Akçadağspor’un çekilmesi ilimiz adına iyi olmamıştır. Demek ki belli bir ekonomik gücü ve geliri olmayan kulüplerin, ilada bal ligine çıkayım hevesi doğru değilmiş. Ekonomik güç olarak şampiyonluk adaylarından en şanslısı Yeşilyurt Belediyespordur. Bu fırsatı kullanıp tekrar profesyonel lige çıkabilir. Bunun için tek şart kararlılıktır. Bu hedef konusunu netleştirdikleri gün bunu başaracaklardır.

Esen kalın…