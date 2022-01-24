kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kızakla kayan genç, 4 metre havalanarak ağaca çarptı. Bu anlar kameraya yansıdı.
Yeniceköy Mahallesinde vatandaşlar karın tadını çıkardı. Bir gencin kızakla kayarken geçirdiği kaza amatör kameraya yansıdı. Yaklaşık 50 metrelik yokuştan kızakla kayan genç, havalanarak ağaca çarptı. Ardından şarampole yuvarlandı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
O ânları görüntüleyen bir gencin, “Ahirette görüşürüz kardeşim” demesi güldürdü.
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