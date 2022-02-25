DOLAR

13,8717$% -1.16

EURO

15,7175% -1.04

STERLİN

18,7180£% -1.68

GRAM ALTIN

839,97%-1,78

ÇEYREK ALTIN

1.371,00%-4,24

BİTCOİN

536808฿%4.86303

İmsak Vakti a 05:37
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kayalıklarla mahsur kalan genç için filim gibi operasyon

Kayalıklarla mahsur kalan genç için filim gibi operasyon

kayalıklarla mahsur kalan genç için filim gibi operasyon
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da yüz metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan genç AFAD ile itfaiye ekiplerinin filim gibi operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi İnderesi Caddesi üzerinde bulunan Beydağı Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunulan 100 metre yükseklikteki kayalıklarda iple aşağı inmeye çalışan M.Y. ipin kısa kalması sonucu 60 metre yükseklikte mahsur kaldı. M.Y. telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isterken, olay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp araziden oluşması nedeniyle gence ulaşmakta zorlanan ekipler yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından M.Y.’ye ulaştı. Kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınan genç bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.