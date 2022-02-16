kayalıklarda şüpheli ölüm

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü’nde meydana gelen olayda bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken polis, kimliğin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.