kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi’nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 2000 rakımlı Mersivan Yaylası’ndaki Atabarı Kayak Merkezi’nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı. Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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