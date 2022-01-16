DOLAR

13,5246$%-0.46

EURO

15,4809%-0.99

STERLİN

18,5754£%-0.62

GRAM ALTIN

789,91%-0,67

ÇEYREK ALTIN

1.277,00%-0,91

BİTCOİN

583824฿%0.28669

İkindi Vakti a 15:15
Malatya AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kayak merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı

Kayak merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı

kayak merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Hakkari’deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari’de kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan il özel idaresi karla mücadele ekibi hemen bölgeye hareket etti. Ekiplerin 15 kişiyi kurtarmak için bölgedeki karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Başkale’de silah ve ilaç ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.