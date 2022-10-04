KATKIN YOK HOCAM

İki sezondur takımın başında olan Cihat Aslan’ın gerçekten katkıları var.

Ancak artık havasını kaybettiği gibi takıma vereceği hiçbir şeyi kalmadı.

Yeni Malatyaspor başkanı ve yönetimi Cihat Aslan’a olan vefa borcunu maddi ve manevi olarak ödedikleri gibi hala arkasında durarak takıma gerçekten zarar vermeye başladılar.

Bir kesim hoca gitti diyor, arkasından yönetim cephesinde başka bir ses yok hoca takımın başında diyor.

Kardeşim artık motivasyon olarak sıfırı tüketen takımın bir ateşleyiciye ihtiyacı var.

Son hamleyi yaparak yeni bir başlangıç olarak öncelikle Cihat Aslan’a teşekkür edip yollar ayrılmalı.

En kötü hoca dahi farklı bir reaksiyon yaparak azda olsa katkı yapar.

Artık Cihat Aslan’ın bu takıma katacağı bir şeyi kalmadı. Yeni Malatyaspor başından beri söylediğim gibi yanlış oynatılıyor.

Haddini bilerek oynatılmıyor ve sonuç olarak penaltı kazanıyor atamıyor sonrasında öne geçiyor.

Ancak planlaması olmadığında arka arkaya golleri yiyerek oyuncuların öz güvelerini kaybediyor.

Takımın önceliği gol yememek olmalı ve sonrasında kontratak oynayarak gol bulup üzerine yatmalı.

Bu takım açık futbol oynadığı süreçte sürekli kaybeder. Cihat Aslan masal anlatmaya devam etsin.

Arka arkaya yedi müsabaka kazanacakmış. Hayalle yaşamak güzel.

Ancak gerçekle ne zaman yüzleşecekler açıkçası çok merak ediyorum.

Başkan ve yönetim kurulu zaman geçmeden radikal karar alıp hoca ile yolları ayırmalı.

Yoksa var olan umudumuz lime lime tükeniyor.