Katipoğlu’ndan ailelere boğulma uyarısı

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’da hava sıcaklığının artığı bu günlerde Malatyalılar serinlemek için kendilerini serin sulara atsa da uzmanlardan olası boğulmalara karşı uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, BUSABAH gazetesine konuştu.

Temmuz ayında İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle havuz ve kontrollü plaj dışı alanlarda yüzmenin yasaklandığını belirten Katipoğlu dip yapısının bilinmediği göl, gölet ve baraj ortamlarının tehlikelerine değindi.

“YÜZME HAVUZLARININ TERCİH EDİLMESİ GEREKİYOR”

Yüzme havuzlarının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Katipoğlu, “İlimizde birçok baraj, göl ve gölet bulunmakta, yaz aylarının içinde bulunmamız ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte boğulma olaylarının artmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, yüzme için kesinlikle yüzme havuzlarının tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle gençler ve çocuklar için aileler çocuklarını takip etmeli ve bu konularda uyarmalı. Son yıllarda özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı havuzların yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz ve merkez ilçe belediyelerimizin yüzme havuzları yoğun ilgi görüyor. Burada ailelere büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

“427 GÖREVE DÂHİL OLDUK”

Öte yandan İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Su Altı Arama Kurtarma ekibinin 8 kişiden oluştuğunu, Türkiye’deki en eski kurulmuş olan timlerinden olduğunu belirtti. Katipoğlu, “Bu ekibin sadece Malatya’da görev yapıyor. 21 yıllık süreçte ülkemizin farklı noktalarında da toplam 427 görev ve kurtarma olaylarına dâhil olduk” dedi.

Bu yıl Malatya’da 3, çevre illerde ise 2 boğulma vakasına müdahale edildiğine değinen Katipoğlu, kendisinin de dahil olduğu 8 kişilik dalış ekibinin 7/24 vatandaşlarımıza hizmete hazır olduğuna dile getirdi.