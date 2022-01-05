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Kastamonu’nun üç ilçesinde eş zamanlı sahte alkol operasyonu

kastamonu’nun üç ilçesinde eş zamanlı sahte alkol operasyonu
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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından il merkezi ile Taşköprü ve Tosya’da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu düzenledi. Olayda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü görevlilerince, son zamanlarda ülkemiz genelinde kaçak ve sahte alkollü içki kullanımına bağlı ölüm olaylarının meydana gelmesiyle sağlığa zararlı bu ürünlerin serbest piyasaya sürülmeden yakalanmasına ve bireysel silahlanmanın engellenmesine önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu’da il merkezi ile Taşköprü ve Tosya ilçelerinde 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yapılan aramada 2 adet tabanca, 228 adet tabanca fişeği, 10 adet dolu alkollü içki şişesi, 4 şişe etil alkol, 3 adet şarjör, solüsyon ve aromalar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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