kastamonu’da korkutan yangın

13,5513$%-0.96
15,1222€%-0.94
18,1617£%-0.88
777,23%-1,36
1.261,00%-1,07
513116฿%-0.70017
Kastamonu’da bir inşaatın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir inşaat firmasının bacasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle çatıda hasar oluştu.
Hasta ziyaretinde silahlı kavga: 3 yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.