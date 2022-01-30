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Anasayfa / Asayiş / Kastamonu’da kağıt deposunda korkutan yangın

Kastamonu’da kağıt deposunda korkutan yangın

kastamonu’da kağıt deposunda korkutan yangın
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Kastamonu’da bir kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Meşeli Sokak’ta kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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