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Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

kastamonu’da deaş operasyonu: 7 gözaltı
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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Kastamonu’da ikamet ettikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Şahısların yakalanması için 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı ver düzenlenen eşzamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

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