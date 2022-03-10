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Anasayfa / Asayiş / Kastamonu’da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

Kastamonu’da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

kastamonu’da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
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Kastamonu’da buzlanma sebebiyle meydana gelen iki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk zincirleme kaza Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi’nde meydana geldi. Soğuk hava sebebiyle kayganlaşan yolda 1’i halk otobüsü 7 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Yonca Ö. isimli vatandaş yaralandı.

İkinci zincirleme kaza ise Aktekke Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar da duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada Berat K. isimli vatandaş yaralandı. Her iki kazada da yaralanan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolları ve Kastamonu Belediyesi ekipleri, kazaların önüne geçebilmesi amacıyla çalışması başlattı.

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