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Kastamonu’da 612 köy yolu ulaşıma kapandı

kastamonu’da 612 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 612 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ekiplerin açtığı yollar yoğun kar yağışıyla tekrar ulaşıma kapanırken, ilçe merkezlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

İl merkezinde 148, Abana’da 8, Ağlı’da 11, Araç’ta 36, Azdavay’da 34, Bozkurt’ta 28, Cide’de 68, Çatalzeytin’de 35, Daday’da 22, Devrekani’de 32, Doğanyurt’ta 8, İhsangazi’de 18, İnebolu’da 73, Küre’de 32, Pınarbaşı’nda 7, Seydiler’de 14, Şenpazar’da 20, Taşköprü’de 10 ve Tosya’da 8 olmak üzere toplam 612 köy yolu ile yaklaşık 5 bin 586 kilometrelik yol ağı ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri kış mevsiminin başlamasından itibaren 23 bin 620 kilometre yol ağını ulaşıma açtı. Ekiplere, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ile il ve ilçe belediye ekipleri de destek veriyor.

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