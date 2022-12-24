Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

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Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacak.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alacak
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