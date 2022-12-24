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Anasayfa / Eğitim / Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacak.

İlanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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