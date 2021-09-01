Kasırga Operasyonu’nda 30 zanlı tutuklandı

FERDİ DURDU

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin’de ‘uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere’ yönelik gerçekleştirilen Kasırga Operasyonu’nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 30 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 800 personel, Özel Harekât unsurları, teknik araçlar ve narkotik köpeklerinin katılımıyla ‘uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere’ yönelik operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

66 bin 657 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

Yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hapları Mersin’deki bir ilaç dağıtım deposundan yurtdışına çıkış yapılmış gibi göstererek yurt içinde illere gönderilerek torbacılar aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şebekenin 22 üyesinden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan bir kadının ilaç deposu yöneticisi olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında toplamda 30 zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emniyet ekipleri, düzenlenen operasyonda; 66 bin 657 adet yeşil reçeteye tabi hap, bir kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek ile 2 tüfek ele geçirdi.

50 şüpheli gözaltına alındı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yeşil reçeteye tabi hapların torbacılar aracılığıyla uyuşturucu kullananlara satışıyla ilgili olarak başlatılan operasyonda, 22’si uyuşturucu şebekesinden, 28’i de torbacılardan olmak üzere 50 şüpheli çeşitli illerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında yakalananlardan 22’sinin yeşil reçeteye tabi hapları, yurt dışına gönderilmiş gibi göstererek piyasaya süren şebekenin mensupları olduğu belirlenmişti.

Malatya merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya’da gerçekleştirilen ve ‘Kasırga’ adı verilen operasyonda yakalanan 22 şüpheli Malatya’da adliyeye çıkarıldı. Bu şüphelilerden, ilaç şirketinin yöneticilerinden olduğu bildirilen kadının da aralarında yer aldığı 20’si tutuklandı. 28 torbacıdan da 10’unun tutuklandığı öğrenildi.

Operasyonda çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.