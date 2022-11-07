Kasım ara tatili ne zaman?

Ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023’te yapılacak. Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ara tatil tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, öğrenciler ne zaman ara tatil yapacaklarını araştırıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek. (Haber Merkezi)