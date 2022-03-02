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Anasayfa / Asayiş / Kasapta bulunan sucuklarda domuz etine rastlandı

Kasapta bulunan sucuklarda domuz etine rastlandı

kasapta bulunan sucuklarda domuz etine rastlandı
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Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir kasapta bulunan sucuklarda domuz etine rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontrollerde Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir kasapta bulunan sucuk ürünlerinde 0,1 oranında domuz etine rastlandı. Olayın 3 yıl öncesine dayandığını söyleyen iş yeri sahibi Ece Öztürk, “Bu olay yaklaşık 3 sene öncesine dayanan bir olay. 3 sene önce bizim dükkanda sucuk yapmamız yasaktı. Dışarıdaki bir firmaya sucukları verdik yapması için. Sucuğun içerisine yüzde 0,1 oranında bir domuz eti katılmış. Daha sonra biz bu firma ile mahkemelik olduk. Mahkeme devam ediyor. Ceza yedik. O olaydan sonra sucukları imha ettik. Satışa sunmadık. O şirketle bir daha çalışmadık. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. Tamamen o şirketle alakalı” diye konuştu.

İş yerinin müşterisi olduğunu söyleyen Ülkü Eliağır ise, “Bunlar bizim komşumuz. Allah razı olsun çok iyiler ama aldıkları firmadan domuz etini bunlar kesinlikle satmaz. Tahmin bile etmiyorum. Aldıkları firmada içerisine ne koyduklarını nereden bilsinler” dedi.

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