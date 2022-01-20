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Anasayfa / Asayiş / Kartal’da Ömür hemşire ile katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kartal’da Ömür hemşire ile katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

kartal’da ömür hemşire ile katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez ile katil zanlısı Rahmi Uygun’un bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurarak öldürdü. Ömür Erez ile katil zanlısı Rahmi Uygun’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erez ile Uygun’un Kartal’da bir börekçiden birlikte çıktığı kameralara yansıdı. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaştığı görüldü.

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