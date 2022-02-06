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Anasayfa / Asayiş / Karla mücadele ekipleri acil hasta için seferber oldu

Karla mücadele ekipleri acil hasta için seferber oldu

karla mücadele ekipleri acil hasta için seferber oldu
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Erzurum’un Tekman ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta olan Akdamar Mahallesinde şeker hastası Fistan Çatal için Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Aşırı fırtına nedeni ile ambulans helikopterin ulaşamadığı hasta için kırsal hizmetler karla mücadele ekipleri dozer ve loder ile aşırı fırtınaya rağmen yol çalışması yaparak 112 ambulansı ile mahalleye ulaştılar. Sağlık ekipleri hastaya ilk müdahalesini ambulansta yaptıktan sonra hastayı 50 kilometre uzaklıktaki Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirdiler.

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