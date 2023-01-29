KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA DEVAM

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meteorolojik verileri de dikkate alarak ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Malatya’nın yüksek kesimlerinden olan Yeşilyurt İlçesi Porga Bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Altyapı Koordinasyon Merkezimiz (AYKOME), Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız ve diğer birimlerimizin tamamıyla birlikte teyakkuz halindeyiz. Kar yağışı yüksek kesimlerimizde daha yoğun, merkezde ise bu yoğunluk az. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışma pozisyonlarını almış durumdalar. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkları takdirde yüksek kesimlere çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Merkezde ise şu an için herhangi bir don olayı yok ancak ekiplerimiz gerekli tuzlama çalışmaları için tedbirleri alıyor. 112 çağrı merkeziyle birlikte AYKOME çağrı merkezimize gelen çağrılarda ekiplerimiz önlemlerini alacak şekilde hazır bulunmaktalar. Kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın bizleri bilgilendirmeleriyle birlikte ekiplerimiz

tarafından müdahale edilecek. Kar yağışının memleketimize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum “ ifadelerini kullandı. Porga Bölgesinde kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “ Malatya genelinde, mülki idare sınırlarımız içerisinde sorumlu olduğumuz alanlarımızın tamamında konuşlanmış olan ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyorlar. Kar temizliği ve arkasından oluşabilecek buzlanmaya karşı olan bütün tedbirlerimiz alındı. Bütün ilçelerimizde tuzlama ekiplerimiz, bıçaklı kamyon ekiplerimiz 7/24 esasına göre konuşlandırılmış durumda. Porga bölgemizde çalışmalarız devam ediyor. Çalışmalarımızın devam ettiği Yeşilyurt ilçemize bağlı Porga bölgemizde 5 mahallemiz bulunmakta. Aynı zamanda Adıyaman iline bağlı 3 mezraya da Porga bölgemizin yolundan hizmet

vermekteyiz. Ekiplerimiz acil bir durumda müdahale şeklinde beklemekteler. İnşallah rahmet ve bereket yılı olacak” dedi. Meteorolojik verileri dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya il genelinde 29 Ocak Pazar günü saat: 13.30 itibariyle 130 mahallede yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılmasını sağlayarak sağlık ekiplerinin hasta olan vatandaşa ulaşımını sağladı. (Bülten)