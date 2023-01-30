Karla mücadele çalışmalarına devam!

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, Arapgir ilçesinde bir ve Hekimhan ilçelerinde 9 olmak üzere kapalı olan yollar açılarak vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor.

30 Ocak Pazartesi günü itibariyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda Malatya genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı ifade edildi. (Bülten)