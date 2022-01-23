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Karla mücadele çalışmaları görüşüldü

karla mücadele çalışmaları görüşüldü
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nde düzenlenen toplantıda karla mücadele çalışmaları görüşüldü.

Düzce’de iki gündür aralıksız yağan kar yağışı ile mücadele devam ediyor. Belediye, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da karla mücadele çalışmalarını değerlendirmek için toplantı düzenledi. Toplantıda yapılan çalışmalar Vali Atay’a aktarılırken, Düzce genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığı, tüm yolların açık olduğu belirtildi.

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