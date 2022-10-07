Kariyer Merkezi Koordinatörü Zekeriyya Akdağ Oldu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

İnönü Üniversitesi Merkez Kampüs yerleşkesinde, 2021 yılında öğrencilerin yükseköğretimdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri süresince kendilerini, mesleklerini, kariyer hedeflerini ve iş dünyasını yakından tanımaları amacıyla kurulan Kariyer Merkezi’nde görev değişimi gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Malatya TEKNOKENT Genel Müdürlüğü görevine getirilen Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü görevini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriyya Akdağ’a devretti.

İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi’nde gerçekleştirilen devir teslim törenine İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya Akdağ ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat kariyer merkezinde bir görev değişimi olacağını ifade ederek, “Hasan hocamız bir buçuk yıldır burada hizmet verdi. Buranın oluşum ve kuruluş aşamasında büyük gayret, emek ve çaba sarf etti. Şimdi Hasan hocam farklı bir platformda daha zorlu bir göreve atandı. Zekeriyya hocamda yeni göreve atandı, bir bayrak değişimi olacak. Bu bayrak değişiminde Zekeriyya hocam çalışmaları kaldığı yerden devam ettirerek daha yüksek bir yere taşıyacak. Kariyer Merkezi çok önem verdiğimiz bir yer. Özellikle öğrencilerimizin kariyer planlamasına rehberlik eden bir birim o açıdan baktığımızda çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bunu ciddiye alıp hakkını verdiğimiz zaman çok iyi dönütler, sonuçlar ve ürünler ortaya çıkıyor. Üniversitemizde daha profesyonelce bir yeniden yapılanmaya gidildi. Birim birim örgütlenmeler oldu. Bu anlamda da çok iyi bir alt yapımız var. Artık yapılanma dönemimiz bitti, iyileştirme ve olgunlaştırma dönemine girdik ben Hasan ve Zekeriyya hocalarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum ” şeklinde konuştu.

TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz bir buçuk yıldır Kariyer Merkezi’nde üstlerine düşen görevi hakkı ile yerine getirmek gayret ve çaba sarf ettiklerini belirterek, “Bugünde Zekeriyya hocama görevi devretmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kariyer Merkezi boş bıraktığımız bir alanı doldurmak için yola çıktığımız bir noktaydı. Çok şükür belli bir noktaya getirdik, özellikle dekanlıklarda ve müdürlüklerde, meslek yüksekokulunda yapmış olduğumuz birim kariyer ofisleri bizim için büyük bir kurtarıcı rolündeydi. İnşallah Zekeriyya hocamız ve ekibi bu noktadaki çalışmaları daha üst seviyeye taşıyacak ve buradaki faaliyetleri yerele yaymış olacak yine ulusal staj programı kapsamında daha önce yaşanan zorlukların birçoğu bertaraf edildi. Biz de burada stajyer çalıştırdık, çok da güzel dönütler aldık, Zekeriyya hocamız desteğe ihtiyaç duyduğu her an seve seve destek vermeye hazırız. Nusret hocamız bizim bu anlamdaki mimarlarımızdan, Gökhan hocamızın çok desteği vardı. Abdülkadir hocamızda sağ olsunlar bize destek verdi. Ben bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya Akdağ ise Kariyer Merkezi’nin çok önemli bir yer olduğunu söyleyerek, “Hasan hocam buranın kuruluşunda ve gelişmesinde önemli roller oynadı. Bu gösterdiği çabalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ben de ekibimle birlikte burayı kaldığı yerden daha iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu konuda değerli hocalarımızdan ve arkadaşlardan destek bekliyorum” dedi.

Devir teslim töreni TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz’ın Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya Akdağ’a yeni görevinde başarılar dilemesi ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi.