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Karın ağırlığına dayanamayan tribününün çatısı çöktü

karın ağırlığına dayanamayan tribününün çatısı çöktü
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Kırşehir’in Akpınar ilçesinde yoğun karın ağırlığına dayanamayan seyirci tribününün çatısı çöktü.

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren ara ara şiddetini arttırarak yağan kar yağışı sonrasında stadyumun seyirci tribününde biriken kar çökmeye neden oldu. Akpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pamuktepe Mevkiinde meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

Seyirci tribününün çatısının çökmesiyle ilgili polisin incelemesi ise devam ediyor.

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