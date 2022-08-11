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Anasayfa / Spor / Karim Hafez için görüşmeler sürüyor

Karim Hafez için görüşmeler sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolcular Bodrumspor maçının provasını yapıyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sabah ve akşam antrenmanı olmak üzere dün çift idmanla günü geçirdi.

Karim Hafez için görüşmeler sürüyor
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MURAT İPEKTEN

Isınmayla başlayan günün ilk idmanında güç ve dayanıklılık çalışan futbolcular akşamki antrenmanda pas organizasyonlarının ardından Bodrumspor maçının provasını yaptı. İki gruba ayrılarak yarı alanda yapılan çift kale maçta Bodrumspor maçında sahaya süreceği onbir üzerinde duran Cihat Arslan, oyuncularını artık lige konsantre olmaları konusunda uyardı. Daha önce 1. Lig tecrübesi bulunmayan gençlerin kendilerini göstermeleri için ayaklarına büyük şans gelirken, Cihat Arslan futbolcularından bu şansı iyi değerlendirmelerini istedi. Sezonu deplasmanda açacak olan sarı kırmızılılar Bodrumspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YÖNETİM HAFEZ’İN MENAJERİYLE TEMASTA

Öte yandan Yeni Malatyaspor’da sol kanat oyuncusu Karim Hafez’i takıma tekrar getirmek için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Yeni Malatyaspor’dan birikmiş alacağı bulunan Mısırlı oyuncunun menajeriyle temasta olan yönetimin alacaklarını ödeyerek Karim Hafez ile yeni bir sözleşme yapmak için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Ayrıca takımla birlikte antrenmanlara çıkan Haqi Osman ve Philip Awuku’nun lisanslarının çıkartılması için de federasyonla iletişim halinde olunduğu ve bu iki ismi Bodrumspor maçına yetişmesi için işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

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