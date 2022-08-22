Karim Hafez geri dönüşe olumlu bakıyor

Yeni Malatyaspor’da sol kanat oyuncusu Karim Hafez’i takıma tekrar getirmek için görüşmelerin sürüyor.

MEHMET KIROĞLAN

Mısırlı futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten geçmiş dönemlere ait 357 bin avro (6,5 milyon TL) alacağı için finans arayışlarına hız veren yönetimin Karim Hafez ile uzlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Yeni bir sözleşme yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetimin çağrısına olumlu dönüş yapan Karim Hafez’in alacaklarının tamamının hesabına yatmasını ve yeni sezon için de kulüpten bir teminat istediği öğrenildi. Şu ana kadar Yeni Malatyaspor’daki alacakları için FIFA nezdinde bir girişim başlatmayan ve sözleşme feshine gitmeyen Karim Hafez’in Malatya ekibiyle yeniden anlaşması için resmi olarak hiçbir engel bulunmuyor.