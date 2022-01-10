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Anasayfa / Asayiş / Kargo ile sigara kaçakçılığına polis engeli

Kargo ile sigara kaçakçılığına polis engeli

kargo ile sigara kaçakçılığına polis engeli
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Adana polisi, kaçakçılara yönelik operasyonda bir iş yerinde ve kargo şubesinde 8 bin 940 paket kaçak sigara, 212 kilo kaçak nargile tütünü, 26 kaçak cep telefonu ve bin 824 kaçak cinsel ürün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Bu arada polise Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde ve Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesinde bulunan bir kargo şubesinde de kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgiler üzerine adreslere yaptığı baskında ve uygulamada 8 bin 940 paket kaçak sigara, 212 kilo kaçak nargile tütünü, 26 kaçak cep telefonu ve bin 824 kaçak cinsel ürün ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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