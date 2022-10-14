‘KARDEŞ AİLE’ PROJESİ Örnek Sergiliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hemşehrilerimiz arasındaki paylaşmayı ve dayanışmayı artırmak adına başlattığımız ‘Kardeş Aile’ projemiz, başarıyla yürüttüğümüz ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimize farklı bir anlam yüklemiştir.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Alparslan Tokgöz ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçen ‘Kardeş Aile’ projesinden yararlanan Cumhuriyet Mahallesindeki bir aileyi ziyaret etti.

Aileyi ‘Kardeş Aile’ olarak belirleyen hayırsever bir ailenin mensuplarının da katıldığı ziyaret sırasında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, en güzel hizmetin gönüllere ve kalplere hitap eden hizmetlerin olduğunu söyledi.

Yeşilyurt’ta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ortamının üst seviyede olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Kardeş Aile’ projesinin bu ortamı daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

‘Kardeş Aile’ projesiyle hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kalıcı ve güçlü köprüler kurduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Kardeş Aile’ projesi, başarıyla yürüttüğümüz ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasına vesile olmuştur. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında güçlü köprüler kurulmasını sağlayan bu güzel ve anlamlı projemize destek veren tüm ailelere öncelikle gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye destek verip Cumhuriyet mahallemizde ikamet eden bir aileyi kardeş aile olarak belirleyen ailemizin tüm fertlerini tebrik ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Âlemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed bir Hadisi Şerifinde ‘Komşusu Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir’ diye buyurmaktadır. Paylaşmayı emreden bir dinin mensupları olarak bizler her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyoruz. Devletimizin imkânlarını bu anlamda seferber ediyoruz. Geliştirdiğimiz farklı ve yeni projelerimizle bu hizmetlerimizin boyutunu sürekli ilerletiyoruz. Projeyi biz başlattık ancak hayırseverlerimiz sahiplendi, emek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal yardım hizmetlerimize katkı sunmak isteyen herkesi bu ve benzeri projelerimize desteklerini bekliyoruz. ‘Birlikten güç ve kuvvet doğar’ diye güzel bir sözümüz vardır. Hep birlikte hareket edersek sıkıntıları hep birlikte bertaraf ederiz. Mahalle muhtarlarımızın yardımlarıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sıkıntılarından kurtulmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi sosyal yardım faaliyetlerimizde ki tek gayemiz; herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasıdır.” diye konuştu. (Bülten)