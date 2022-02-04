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Kardan çöken deve kuşu çiftliğini nefes nefese anlattı

kardan çöken deve kuşu çiftliğini nefes nefese anlattı
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Kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve bölgede tek olma özelliği taşıyan deve kuşu çiftliği sahibi, nefes nefese yaşadıklarını anlattı.

Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde Boran Gedikaslan’a ait 2 bin metrekarelik deve kuşu çiftliği, çatısına biriken kar kütlelerinin ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Gedikaslan, “Oluşan kar kütlesine dayanamayan çelik çatı kuşların üzerine düştü. Hayvanlar hafif yara aldı, çiftliğimiz ise kullanılamaz hale geldi” dedi. Kırşehir’de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tek geçim kaynağını kaybettiğini ve zararının büyük olduğunu ifade eden Gedikaslan, zararının giderilmesi noktasında hasar tespit çalışmalarının da yürütüldüğünü söyledi.

Gedikaslan, çiftlik alanının çöktükten sonraki halini ise çektiği video ile nefes nefese anlattı. AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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