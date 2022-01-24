karda mahsur kalan yolcular, valizlerini alıp geri dönmeye çalıştı

100 üzerinde beklemek zorunda kaldı. Otobüste beklemekten sıkılan yolcular ise yürüyerek zamanı geçirmeye çalıştı. Yolun açılmasından umudunu kesen bazı yolcular otobüslerden valizlerini alarak, İstanbul istikametine geri dönmek istedi.

Yoğun kar yağışı ile birlikte Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı trafiğe kapandı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayol’undan ilerlemek mümkün olmayınca özellikle yolcu otobüsleri ve tırlar Kaynaşlı’da beklemeye başladı. Karayolu kenarına çekilen otobüslerde bulunan yüzlerce yolcu, yolun açılmasını beklerken, otobüslerde sıkılan bazı yolcular, otobüslerden inerek yürümeye başladı. D-100 Karayolu üzerinde yürüyen yolcular hem kar yağışının tadını çıkarttılar hem de zaman geçirmeye çalıştılar.

Valizini alıp gitmeye çalışan yolcular oldu

Yolların açılmasından umudunu kesen bazı yolcular ise otobüslerden valizlerini alarak, karayolunda İstanbul istikametine gitmeye çalıştı. Gelen otobüslere binmek için polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, kar altında beklemek zorunda kaldı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlar, uzun zamandır yollarda olduklarını belirterek, yolların açılmasını beklediklerini söylediler. Durumlarının belirsiz olduğu için beklemeye devam edeceklerini dile getiren vatandaşlar, pandemi nedeniyle tesislere de giremediklerini ifade ettiler.

Bazı araç sürücüleri ve tırla ise trafik ekipleri tarafından Düzce istikametine geri çevrildi.