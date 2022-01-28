karda mahsur kalan vatandaşların imdadına büyükşehir belediyesi yetişti

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde karla kapla yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.
Başiskele ilçesine bağlı Servetiyekarşı Mahallesi’ne hasta ziyaretine giden 2 kişi, otomobilleriyle karla kaplı yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların imdadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişerek, kapalı olan yolu iş makineleriyle açtı.
Sokaklar onlara emanet
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