DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

471781฿%-8.39546

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanları ile kardan ötürü mahsur kaldıkları ihbarını değerlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmasında çoban ve hayvanlara ulaştı. Ormanlı köyünde yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada küçükbaş hayvanlarını ile beraber kardan ötürü mahsur kaldığını açıklayan çoban Şemsettin Akyıldız, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ettiğini söyledi. Akyıldız, “Mezramıza yağan aşırı kar bizi ve sürülerimizi mahsur etti. Yem konusunda sıkıntı çekiyorduk koyunlarımızı köye geri götürmek gerekirdi, ancak kardan ötürü bir adım bile ilerleyemedik. Yaşadığımız sıkıntıyı İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdik. Ekipler gerek köy yolumuzu ve gerekse mezranın yolunu açarak bizleri ve sürümüzü kurtardı. Şu an güvenli bir şekilde hayvanlarımızı ahırlara yerleştiriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yunanistan’da halk sağlık sistemini protesto etti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.