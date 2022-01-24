karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Ovacık Yaylası yakınlarında mahsur kalan 15 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sultanhisar ilçesi üzerinde bulunan Ovacık Yaylası yakınlarında 1’i çekici olmak üzere 4 araç ve içerisindeki 15 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, UMKE ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmalarının ardından 15 kişi ve kara gömülen araçlar kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, kendileri için seferber olan ekiplere teşekkür etti.