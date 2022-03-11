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Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
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Erzincan’da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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