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Anasayfa / Asayiş / Karda drift yapan araçlar kameraya yansıdı

Karda drift yapan araçlar kameraya yansıdı

karda drift yapan araçlar kameraya yansıdı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışı sonucu 2 araç sürücü kar üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İlk olay Orhaniye mahallesi Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. 16 BS 096 plakalı otomobilin sürücüsü, kar üzerinde aracını kaydırarak seyretti.

Diğer olay ise Hamidiye mahallesinde meydana geldi. ATV sürücüsü, aracını kaydırarak tehlikeli hareketler yaptı.

2 olayda bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattılar.

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