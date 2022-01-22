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Anasayfa / Asayiş / Karda devrilen otomobili halatlarla ağca bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla ağca bağladılar: 1 yaralı

karda devrilen otomobili halatlarla ağca bağladılar: 1 yaralı
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Zonguldak’ta karlı yolda kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Yuvarlanma riskine karşı otomobil halatlarla ağaçlara bağlandı. Sağlık ekipleri ambulansın kar nedeniyle ilerleyememesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan K. idaresindeki 41 AFZ 616 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarına devrildi. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcunun imdadına mahalle sakinleri yetişti. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise yuvarlanma riskine karşı halatlarla ağaçlara bağlandı.

Kaza sonrası takviye gelen sağlık ekiplerinin ambulansı ise karlı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın üzerine çıkarak zıplayan ekipler ambulansı bulunduğu yerden kurtarmayı başardı. İş makinesi kısa sürede kaza yerine gelerek yolu açma çalışması yaptı.

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