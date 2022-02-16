DOLAR

13,6297$% 0.23

EURO

15,5120% 0.37

STERLİN

18,4838£% 0.33

GRAM ALTIN

812,85%0,32

ÇEYREK ALTIN

1.323,00%0,00

BİTCOİN

602087฿%-0.34787

İkindi Vakti a 15:44
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi

Karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi

karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kişi karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi. Olayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar bir araçtakiler tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Havran kavşağında yaşandı. Bir vatandaşın elinde benzinle yola koyduğu keçi tüylerini yakarken, ‘Havran’ı ateşe vereceğim’ şeklindeki ifadelerini ise hayretler içerisinde izlendi. Vatandaşlar bir yandan ise 112’ye ihbarda bulundular. Eylemde bulunulduğu sanılan kişi kıskıvrak yakalanırken, Havran-Edremit ve Balıkesir-Havran karayolunda kısa süreliğine duran trafik akışı yeniden sağlandı.

İnceleme sonrası kişinin meczup olduğu anlaşıldı.

Yapılan incelemede kimliğinin İ.A. olduğu tespit edilen kişinin Kocadağ Mahallesi’nde yaşadığı tespit edildi.

İddiaya göre mahalle sakinleri,”Köyümüzde huzur kalmadı. Bu kişi bir sürü olaya karıştı. Bir defa Manisa’ya götürüldü. Tedavi gördü, serbest kaldı. Mahallede masum birisinin canını yakmadan bir önlem alınsın. “Havran’ı yakacağım” diye konuşuyordu. Bu sabah elinde keçi tüyleri benzin alıp kara yolunda ateşe vermiş. Havran Kaymakamlığı’ndan da yardım istiyoruz. Köyümüzde huzurumuz yok. Gece olduğunda korku ile yaşıyoruz. Ailesi de huzursuz. Bir an önce bir sağlık kuruluşuna yatması gerekiyor. İş işten geçmeden tedbir alınmalı” dediler”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Elektrikleri kesik olan otomobil yetkili servisi 20 gündür jeneratörle çalışıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.