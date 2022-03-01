DOLAR

13,9687$% 0.87

EURO

15,5932% -0.01

STERLİN

18,7038£% 0.29

GRAM ALTIN

863,54%1,54

ÇEYREK ALTIN

1.407,00%1,49

BİTCOİN

613695฿%7.91661

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

karasu nehri’ne düşen yağmur’u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muş’ta 8 gün önce Karasu Nehri’ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 8’inci gününde de sonuç vermedi. Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van’daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor. Kızılay ekipleri de aramada görev alan görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor. Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Aydın dahil birçok ilde aranan şahıs yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.