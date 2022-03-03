karasu nehri’ne düşen yağmur’u arama çalışmalarına 10. günde de ara verildi

Muş’ta 10 gün önce Karasu Nehri’ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 10’uncu gününde de sonuç vermedi. Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Konya, Ordu, Artvin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç destek veriyor. Kızılay ekipleri de aramada görev alan görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor. Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.