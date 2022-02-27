DOLAR

13,8788$% -1.62

EURO

15,7286% -1.36

STERLİN

18,7253£% -2.05

GRAM ALTIN

838,48%-1,94

ÇEYREK ALTIN

1.367,00%-4,31

BİTCOİN

544614฿%0.96847

İkindi Vakti a 15:51
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’u arama çalışmaları 6. gününde

Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’u arama çalışmaları 6. gününde

karasu nehri’ne düşen yağmur’u arama çalışmaları 6. gününde
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muş’ta 6 gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

22 Şubat günü akşam 21.30 sıralarında Muş-Bingöl karayolu istikametindeki Karasu Nehri köprüsünden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 6 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van’daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kıyı, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur’u bulma çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaçak madendeki göçükte işçi son yolculuğuna uğurlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.