“Kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz!”

DİDEM BARUT

Sosyal Güvenlik Haftası’nda yaşadıkları sorunları dile getiren Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan sendika olarak taleplerini sıraladı. Kararlı duruşlarına devam edeceklerini açıklayan Fidan, “Bizler, Büro Memur-Sen olarak ‘hak verilmez, alınır’ anlayışıyla bugün meydanlara indik! Genel Yetkili Sendika olarak üyelerimizin ve temsil ettiğimiz kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar, birlik ve beraberlik içerisinde kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz!” dedi.

Her yıl 16-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Büro Memur-Sen Malatya Şubesi, dün bir basın açıklaması düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen ve sendika üyelerinin yer aldığı basın açıklamasını Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan yaptı.

“HEP BİRLİKTE ALANLARDAYIZ”

SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte alanlarda olduklarını belirten Fidan, “Emeğin ve örgütlü mücadelenin tüm dünyada kutlandığı bu tarihte alın teri ve çabalarının sonucunu alamayan SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte alanlardayız. Bilindiği üzere her yıl mayıs ayının 16’sını içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşlarımızla birlikte, sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet verilmektedir. Ancak ülkemizin Sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan, büyük fedakârlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan, SGK personeli büyük hak kayıpları yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

“FARKINDALIK OLUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

“Siyah giyme” eylemi yapacaklarını söyleyen dile getiren Fidan, “Yarın, bugün dile getirdiğimiz açıklamamıza dikkat çekmek için tüm çalışanlarla birlikte ‘Siyah Giyme’ eylemi yapacağız. Siyah renkte kıyafetler giyerek çalışma ortamlarımızda farkındalık oluşmasını sağlayacağız. 18 Mayıs Çarşamba günü yapacağımız 4 saat iş bırakma eylemi ile ilgililere ‘artık sesimizi duyun’ mesajı vereceğiz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda mesaiye 2 saat geç başlayıp, mesaiyi 2 saat erken bitireceğiz! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı’nda eylemlerimize ara vermeyeceğiz! Sesimizi hem ülke, hem de dünya gündeminde duyurmak içinTwitter’dasanal miting düzenleyeceğiz! Saat 21.00’de gerçekleştireceğimiz bu sanal mitinge tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMAKTA”

Kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade eden Fidan, “20 Mayıs günü ise kararlılığımızı tüm Türkiye’ye gösterecek, ülke genelinde tam gün iş bırakma eylemi yaparak işe hiç gitmeyeceğiz! Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam 35 bin norm kadrosu olmasına rağmen işler kısıtlı sayıda personelle yürütülmeye çalışılmaktadır. İstanbul’da yüzde 42 ülke genelinde de yüzde 65’lik fiili çalışan ile hizmet veren SGK personelinin iş yükü her geçen gün daha da artmaktadır. Bizler, Büro Memur-Sen olarak ‘hak verilmez, alınır’ anlayışıyla bugün meydanlara indik! Genel Yetkili Sendika olarak üyelerimizin ve temsil ettiğimiz kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar, birlik ve beraberlik içerisinde kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz!” açıklamasında bulundu.

Taleplerini de sıralayan Fidan, şunları kaydetti:

“• Bizler kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz! Biz hakkımızı istiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz!